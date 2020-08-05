Espor yoluyla rehabilitasyon olabilir mi?

Filipinler'deki Hapishane kurumları, video oyunlarının mahkumların rehabilitasyonu için ideal bir araç olacağına karar verdiler ve video oyunlarını mahkumların zihinsel sağlığını ve parmaklıklar ardında geçirdikleri zamandaki duygusal istikrarlarını geliştirmelerine yardımcı olmak için kullandılar.

Filipinler Baguio Şehrinde Hapishane Yönetimi ve Penoloji Bürosu mahkumlar için bir DotA LAN turnuvasına ev sahipliği yaptığını, ilk önce Facebook'taki radyo istasyonu 95.7 Brigada News FM tarafından bildirdi.

DotA 2 ve orijinal Warcraft 3 modu internet gerektirmediği için, bu, onu turnuva için mükemmel bir seçim yapıyor.

Bu paylaşım platformda 28.000'den fazla paylaşılarak viral oldu. Yüzlerce insan mahkumların video oyunları oynayarak biraz da olsa üzerlerindeki yükü atmalarına izin verme kararını destekliyor.

Doğal olarak, Filipinler'de 85,000'den fazla vaka bildirildiğinden dolayı ve hala yükseltmekte olan COVID-19'un yayılma riskini azaltmak için turnuva oynanırken mahkumlara maske verildi.

Bu, oyunların hapishanelerde iyi davranışı teşvik etmek için kullanıldığı ilk örnek değil, en bilindik örnek New York'taki Rikers Adası hapishanesinde, rehabilitasyon programlarına katıldıkları sürece video oyunları (ve pizza) ile mahkumları ödüllendirdikleri ve hücrelerini temiz tutma halinde ödüllendirilmeye devam edecekleri uygulamasıydı.