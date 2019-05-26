Son Dakika Haberleri: Eşref Kolçak vefat etti

Eşref Kolçak vefat etti

7 saat önce

Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Türk sinemasının usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, uzun zamandır akciğerlerinin su toplaması sebebiyle tedavi görüyordu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Kolçak, yeniden rahatsızlanınca Gemlik Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Kolçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2017 yılında pop müzik sanatçısı oğlu Harun Kolçak'ı toprağa veren Eşref Kolçak'ın cenazesi ile alakalı ilerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.
(İHA)
Eşref Kolçak vefat etti
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:30 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Gemlik, Eşref Kolçak, Güncel
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