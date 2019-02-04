Son Dakika Haberleri: Estetik Ameliyat Sonrası Rahatsızlanan Genç Kız Hayatını Kaybetti

Estetik Ameliyat Sonrası Rahatsızlanan Genç Kız Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Adana'da özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat edilen 23 yaşındaki Leyla Sönmez bir süre sonra rahatsızlanması nedeniyle alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Estetik Ameliyat Sonrası Rahatsızlanan Genç Kız Hayatını Kaybetti, System.String[]
Adana'da özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat edilen 23 yaşındaki Leyla Sönmez bir süre sonra rahatsızlanması nedeniyle alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, daha rahat nefes alabilmek için 29 Ocak'ta özel bir hastanede burnundan estetik ameliyatı olduktan sonra rahatsızlanan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yoğun bakım bölümünde yaşamını yitirdi.

Genç kızın cenazesinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı belirtildi.

Sönmez'in babası Ali Haydar Sönmez, yaptığı açıklamada, kızının ameliyattan çıkar çıkmaz ateş, şiddetli karın ağrısı ve karın şişliği sorunları yaşadığını öne sürmüş, kızının durumunun ağırlaşması üzerine önce Adana Şehir Hastanesine, sonra da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildiğini kaydetmişti.

Sönmez, kızının ameliyat sonrası karnının ağrıdığını belirtmiş, doktora sorduklarında ise kendilerine geçeceğini söylediğini iddia etmişti.

Öte yandan Sönmez, estetik ameliyatı yapan doktor hakkında hukuki yollara başvurarak suç duyurusunda bulunduklarını bildirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:12 Kaynak: AA

Genç, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Talihsiz Sürücü Cipinin Nasıl Soyulduğunu Anlamadı: Cam Kırılmamış, Kapıda Oynama Yok Doğuştan Kalça Çıkığı Olan Genç Kız Yardım Bekliyor: Ölü Kıyafeti Giyerek Büyüdüm

Tabureli, Bıçaklı, Silahlı "Küfür Kavgası" Kamerada Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:44:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Estetik Ameliyat Sonrası Rahatsızlanan Genç Kız Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]