Estonya İstihbaratı: Rusya'nın Saldırı Niyeti Yok

10.02.2026 18:05
Kaupo Rosin, Rusya'nın 2026'da Estonya ya da NATO'ya saldırma niyeti olmadığını açıkladı.

Estonya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Kaupo Rosin, Rusya'nın 2026'da Estonya'ya ya da herhangi bir NATO üyesine askeri saldırı başlatma niyeti olmadığını belirtti.

Estonya Dış İstihbarat Servisi'nin "Uluslararası Güvenlik ve Estonya 2026" başlıklı raporunda değerlendirmesine yer verilen Rosin, Moskova'nın mevcut stratejik hesaplamalarının NATO'ya karşı doğrudan askeri eylem içermediğini, sürdürülebilir caydırıcılığın kritik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Avrupa ve NATO'nun savunma duruşunu güçlendirmeyi sürdürdüğü sürece gelecekte de benzer değerlendirmelerin yapılmasının muhtemel olduğunu kaydeden Rosin, "Estonya Dış İstihbarat Servisi değerlendirmesine göre Rusya'nın bu yıl Estonya'ya ya da herhangi bir NATO üyesine askeri saldırıda bulunma niyeti yok. Bugün böyle bir niyet olmasa bile, bizim görevimiz bunun yarın ve gelecekte de böyle kalmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Estonya ve NATO'nun savunmaya yatırım yapmayı sürdürmesinin gerekli olduğuna işaret eden Rosin, "Rusya'nın güç dengesi hesapları her zaman bizim lehimize çalışmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sabotaj ve etki operasyonları yoluyla yapılan girişimlerin de sonuçsuz kaldığına değinen Rosin, "Kremlin müttefik birliğini bozmada başarılı olamadı. Tekrarlanan başarısızlıkları, Rusya'nın yönetici elitinin bunu başarmaktan aciz olduğunu gösteriyor." yorumunu yaptı.

Rosin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta ağır kayıplar vermesine rağmen Moskova'da siyasi bir değişim işareti görülmediğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın tamamen boyun eğdirilmesi" hedefini sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya içinde artan iç baskılara da dikkati çeken Rosin, ekonomik gerileme, toplumsal istikrarsızlık ve cepheden dönen şiddet suçlularının varlığının kamuoyu üzerindeki baskıyı artırdığının ve halkın zorluklara tahammülünün sınırsız olmadığının altını çizdi.

Rosin, paniğe gerek olmadığını, bunun yerine dikkatli olunması ve Batılı ülkeler arasında daha yakın iş birliği yapılması gerektiğini belirterek, "Rusya, beceriksizliğine rağmen tehlikeli olmaya devam ediyor ve 'Rus Dünyası'nın genişlemesini önlemek için teyakkuz şart." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

