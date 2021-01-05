ETB ile Halk Bankası arasında "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı - Son Dakika

ETB ile Halk Bankası arasında "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı

05.01.2021 16:15
ETB ile Halk Bankası arasında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı " tanıtım lansmanının ardından, Erzurum Ticaret Borsası ile Halk Bankası Erzurum Bölge...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı " tanıtım lansmanının ardından, Erzurum Ticaret Borsası ile Halk Bankası Erzurum Bölge Yöneticiliği arasında protokol imzalandı. Düzenlenen program da Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile Halk Bankası Erzurum Bölge Yöneticisi Hanifi Özünal protokole imzalarını attılar.

"Üyelerimize nefes aldırılacak"

İçinde bulunduğumuz korona virüs( Covid -19) salgını döneminin ticari hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Bu zorlu dönemde üyelerimiz büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. TOBB'un öncülüğünde başlatılan ve Erzurum Ticaret Borsası olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci üyelerimizin daha rahat atlatması için elimizi taşın altına koyarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün Halk Bankası ile imzaladığımız protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılarken, üretimde ve ticarette de devamlılığı sağlayacak yeni bir iş birliğine gideceğiz. Söz konusu protokol, ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacak" dedi.

"Bu dönemde anlamlı bir protokol"

İçinden geçtiğimiz dönemde birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Oral, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından ülkemizde ciddi seviyede etkileniyor. Yaşanan süreç ekonomik olarak ticari hayatı sarsıyor. Daha fazla dayanışma ruhuna ihtiyacımız olduğu böyle bir dönemde Halk Bankası ile yaptığımız bu protokol daha da anlam kazanıyor, alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyor. Bu sayede, üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecekler. Sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan, Halkbank garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. 540 gün vadeye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek vadelendirme ile yapacaklar, nakit akışlarını rahatlatacaklar. Alacağı malın bedelini bu kartla ödeyebilecek. Satıcı da, 'alıcı kimdir' diye endişe duymadan malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek "dedi. Başkan Oral Bu vesileyle, imzalanan protokolün tüm üyelerimize ve KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ederken, üyelerimizi bu avantajlı finansman imkanından yararlanmaya davet ediyorum. "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı " çalışmalarının hayata geçmesindeki katkılarından dolayı TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

"Tahsilat konusunda risk sıfıra indirildi"

Halkbank Erzurum Bölge Koordinatörü Hanifi Özünal ise, imzalanan protokol kapsamında tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Halkbank garantörlüğünde gerçekleştirildiğini, böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirdiğini dile getirdi.

Öte yandan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile Halk Bankası Erzurum Bölge Yöneticisi Hanifi Özünal tarafından "Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi" karşılıklı imzalanarak hayata geçirildi. - ERZURUM

ETB ile Halk Bankası arasında Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı protokolü imzalandı
ETB ile Halk Bankası arasında Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı protokolü imzalandı

Halk Bankası, Kredi Kartı, Erzurum, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ETB ile Halk Bankası arasında 'Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı' protokolü imzalandı - Son Dakika


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