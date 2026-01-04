Etimesgut'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Etimesgut'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Etimesgut\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
04.01.2026 04:49
Ankara Etimesgut'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil beton bariyer ve minibüse çarptı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce beton bariyere ardından da minibüse çarptı. Kazada otomobilde bulunan Y.S. hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ayaş Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ç idaresindeki 06 FT 6207 plakalı seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol ayrımındaki beton bariyere ardından da savrularak H.S kontrolündeki 06 EJT 417 plakalı minibüse çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Y.S. isimli kadın hayatını kaybederken, sürücü S.Ç ile yanında bulunan S.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü H.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

08:22
