Ekonomi

Etis Lojistik'ten Uzun Vadeli Sözleşme Modeli

08.01.2026 14:26
Etis Lojistik, firmaların öz mal araçlarını devralarak uzun vadeli lojistik hizmet sunuyor.

Etis Lojistik, taşıma ihtiyacı olan firmaların öz mal araçlarını devralarak uzun vadeli sözleşmelerle lojistik hizmet sunduğu iş modelini sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş modelinde, taşımalarını kendileri yapan firmaların ellerinde bulunan çekici (TIR) ve dorseleri Etis Lojistik tarafından satın alınarak, uzun vadeli sözleşmeler kapsamında tüm taşıma operasyonları yürütülüyor.

Model sayesinde kendi lojistik operasyonlarını yapan firmalar, öz mal araçlarını devrederek finansman sağlarken, lojistik operasyonlarını herhangi bir ek yatırım yapmadan Etis Lojistik üzerinden sürdürebiliyor.

Modelin ilk uygulaması, Aralık 2024'te üretici bir firma ile imzalanan 5+2 yıl süreli sözleşme ile hayata geçirilmişti.

Etis Lojistik, uzun vadeli sözleşmeli lojistik modelini halihazırda farklı firmalarla uyguluyor.

Modelin yaygınlaştırılmasına yönelik görüşmeler sürerken, bu kapsamda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla yeni işbirliklerine yönelik temaslar devam ediyor.

Model, kendi lojistik operasyonunu yapan firmalar tarafından özellikle maliyet yönetimi ve operasyonel planlama açısından değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Etis Lojistik Genel Müdürü Ahmet Koç, uzun vadeli sözleşmeli lojistik modelinin firmalara daha öngörülebilir bir operasyon ve finans yapısı sunduğunu belirtti.

Koç, "Bu model sayesinde firmalar lojistik süreçlerini daha etkin planlayabiliyor. Farklı sektörlerden gelen ilgi, uygulamanın sahada karşılık bulduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

