Etiyopya\'da Kamyon Kazası: 22 Ölü

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Afar bölgesindeki Samara kentinde, dün yerel saatle 11.00 sıralarında göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Afar Bölge Yönetimi'nden yapılan açıklamada, meydana gelen kaza sonucu 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'u ağır 65 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtti.
