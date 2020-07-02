- Etiyopya'da öldürülen şarkıcı Hundessa için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

- Etiyopya'da öldürülen şarkıcı Hundessa için cenaze töreni düzenlendi

- Etiyopya'da öldürülen şarkıcı Hundessa için cenaze töreni düzenlendi Etiyopya'da geçtiğimiz pazartesi günü öldürülen sanatçı Hachalu Hundessa için cenaze töreni düzenlendi.

- Etiyopya'da öldürülen şarkıcı Hundessa için cenaze töreni düzenlendi

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ADDİS ABABA - Etiyopya'da geçtiğimiz pazartesi günü öldürülen sanatçı Hachalu Hundessa için cenaze töreni düzenlendi.

Etiyopya'da siyasi içerikli şarkılarıyla tanınan sanatçı Hachalu Hundessa geçtiğimiz 29 Haziran'da başkent Addis Ababa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Ünlü sanatçı Hundessa'nın öldürülmesine tepki gösteren protestocular, başkentte ve Oromia bölgesinde sokaklara döküldü. Protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Çıkan olaylar sonucu farklı bölgelerde meydana gelen bombalı saldırılarda 3'ü polis 81 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Oromia polis şefi Bedassa Merdasa, "Şu ana kadar 3 Oromia özel polis memuru da dahil olmak üzere 81 kişi öldürüldü" dedi. Ülkenin farklı bölgelerinde protestoların ardından internetin kesildiği aktarıldı. Oromo muhalefetinden Bekele Gerba ve Oromo milliyetçisi aktivist, gazeteci Jawar Muhammed ile 34 kişinin Jawar'ın korumalarının polisle tartışması sonucu tutuklandığı bildirildi. Şarkıcı Hundessa için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda kişi katılırken Hundessa'nın tabutuna çiçekler bırakıldı.

Öte yandan ülkedeki en büyük etnik grup olan Oromolular, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş çağlı protestolar düzenlemişti. Muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan sanatçı Hundessa'nın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü henüz bilinmiyor. Ülkede 2015-2018 arasında düzenlenen gösteriler sonucu dönemin başbakanı istifa etmek zorunda kalmıştı.

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Etiyopya'da öldürülen şarkıcı Hundessa için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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