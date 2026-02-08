Etiyopya, Eritre'yi İhlalle Suçladı

PORT Etiyopya hükümeti, komşusu Eritre'yi, topraklarını işgal etmek ve Etiyopya'daki farklı militan gruplara destek sağlamakla suçladı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uzun bir süredir Eritre güçleri ortak sınırımız boyunca Etiyopya topraklarını işgal etmekte ve Eritre hükümeti Etiyopya'daki çeşitli militan gruplara doğrudan maddi yardım ve destek sağlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Son birkaç gündeki gelişmelerin, Eritre hükümetinin daha fazla tırmandırma yolunu seçtiğini gösterdiği ifade edilen açıklamada, "Eritre birliklerinin kuzeydoğu sınırlarımızdan Etiyopya topraklarına daha da ilerlemesi ve kuzeybatı sınırlarımızda Eritre güçlerinin isyancı gruplarla birlikte yürüttüğü ortak askeri manevralar yalnızca provokasyon değil, açık saldırı eylemleridir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bunun kabul edilemez olduğunun altı çizilerek, Etiyopya'nın, durumun sona erdirilmesi amacıyla Eritre hükümetinden birliklerini derhal Etiyopya topraklarından çekmesini ve isyancı gruplarla her türlü işbirliğine son vermesini resmen talep ettiği vurgulandı.

Etiyopya hükümetinin diyalog ve diplomatik yoluyla bu şiddet ve güvensizlik döngüsünü kırmanın mümkün olduğuna inandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etiyopya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesine yönelik meşru talebimize olumlu bir yanıt almamız halinde, Etiyopya hükümeti, denizcilik meseleleri ile (Eritre'deki) Assab Limanı üzerinden (Etiyopya'nın) denize erişim konusu dahil olmak üzere karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm meselelerin kapsamlı çözümü için iyi niyet temelinde müzakerelere girmeye hazırdır. Ortak birçok değeri paylaşan iki ülke halkı arasında karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı, barış ve refahın yeni bir dönemini başlatabilecek bir ilişkiyi geliştirmeye kararlıyız."

Eritre, yaklaşık 30 yıl süren silahlı mücadelenin ardından 1993 yılında Birleşmiş Milletler gözetimindeki referandum sonucu Etiyopya'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı.

Bağımsızlıktan sonra sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 arasında büyük bir savaş yaşanmıştı.

Son yıllarda ise sınır meseleleri ve denize erişim tartışmaları gibi konular iki ülke arasındaki gerilimin yeniden artmasına yol açmıştı.