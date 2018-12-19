Son Dakika Haberleri: Etiyopya Eski Cumhurbaşkanı Woldegiorgis Son Yolculuğuna Uğurlandı - Addis Ababa

Etiyopya Eski Cumhurbaşkanı Woldegiorgis Son Yolculuğuna Uğurlandı - Addis Ababa

2 saat önce

Etiyopya, hafta sonu hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Girma Woldegiorgis'i son yolculuğuna uğurladı.

Etiyopya, hafta sonu hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Girma Woldegiorgis'i son yolculuğuna uğurladı.

Woldegiorgis'in ölümü üzerine bugün ülkede ulusal yas ilan edilirken, bayraklar yarıya indirildi. Eski cumhurbaşkanının cenaze törenine Etiyopyalılar ve üst düzey devlet yetkilileri yoğun katılım gösterdi.

Naaşı halkın görebilmesi için başkent Addis Ababa'daki ana güzergahlardan Millenium Salonu'na getirilen Woldegiorgis, daha sonra Kutsal Teslis Katedrali'ne taşınacak.

2001 - 2013 döneminde cumhurbaşkanlığı yapan 1924 doğumlu Woldegiorgis, tedavi altında olduğu askeri hastanede cumartesi günü hayata gözlerini yummuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:30 Kaynak: AA

Addis Ababa, Etiyopya, Cumhurbaşkanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Adam, Eski Nişanlısına "Sonun Diğer Kadınlar Gibi Olacak" Deyip Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı Evde Yaptığı Sahte İçki, Talihsiz Vatandaşın Sonu Oldu

Tecavüz ve Cinayetten Hapis Yatan Cani, Cezaevinden Çıkar Çıkmaz Kız Çocuğuna İstismarda Bulundu Ruhani, ABD'nin Yaptırımlarına Karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gösterdiği Tavrı Övdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:33:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etiyopya Eski Cumhurbaşkanı Woldegiorgis Son Yolculuğuna Uğurlandı - Addis Ababa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]