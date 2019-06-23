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Etiyopya Genelkurmay Başkanı Mekonnen'in öldürüldüğü doğrulandı

1 saat önce

ADDİS Etiyopya'da dün Amhara eyaletinde yerel hükümete karşı yapılan darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in öldürüldüğü bildirildi.

Etiyopya Genelkurmay Başkanı Mekonnen'in öldürüldüğü doğrulandı, System.String[]
ADDİS Etiyopya'da dün Amhara eyaletinde yerel hükümete karşı yapılan darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in öldürüldüğü bildirildi.
Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, yaptığı açıklamada, darbe girişimden birkaç saat sonra Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'in başkent Addias Ababa'daki evinde korumaları tarafından öldürüldüğünü belirtti.
Darbe girişimi sırasında Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve bazı yakın çalışanlarının darbeciler tarafından öldürüldüğünü ifade eden Tilahun, darbenin bastırıldığını yineledi.
Darbe girişimi ve suikastın ülkede iç savaş başlatmayı amaçladığını dile getiren Tilahun, çok sayıda darbecinin gözaltına alındığını belirtti.
Tilahun, "Gelen ilk bilgiler, darbe girişiminin eyaletin güvenlik şefi olan Asaminew Tsige ve destekçileri tarafından yapıldığına yönelik." dedi.
Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin idari yapısı, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor.
Öte yandan, dünkü darbe girişiminin, geçen yıl Başbakan Abiy Ahmed'e suikast girişiminde bulunulduğu tarihe denk gelmesi dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:56 Kaynak: AA
Etiyopya, Güncel
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