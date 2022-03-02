Etiyopyalılar, Adwa Zaferi'nin 126. yılını kutladı - Son Dakika

Etiyopyalılar, 126 yıl önce İtalya işgaline karşı gerçekleştirilen direniş sonrası elde edilen Adwa Zaferi'ni, başkent Addis Ababa'da düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Etiyopya Fana televizyonunun haberine göre, binlerce kişi, başkentteki İmparator Menelik Meydanı'nda bir araya geldi.

İtalya'ya karşı 1896'da kazanılan zaferin yıl dönümü kutlamalarına üst düzet hükümet yetkilileri, gaziler, dini liderler ve Etiyopyalı liderlerin fotoğraflarının olduğu kıyafetler giyen ve Etiyopya bayrağı taşıyan halk katıldı.

Adwa Zaferi, ülke tarihinde 2 Mart 1896'da İtalyan işgaline karşı direnişi ve zaferi temsil ediyor.