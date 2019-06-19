Etrafa ateş açıp kayın pederini yaralayan damat tutuklandı
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Kırıkkale'de kayınpederini bacağından yaralayıp etrafa tabancayla etrafa 14 el ateş açan damat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:07 Kaynak: İHA
'de kayınpederini bacağından yaralayıp etrafa tabancayla etrafa 14 el ateş açan damat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale'de 2 gün önce Kaletepe
Mahallesi Zümrüt Kale Bulvarı'ndaki müstakil bir evin bahçesinde Mehmet Ali Ö. isimli damat, kayınpederi İhsan T. ile tartışması sonrası tabancasıyla sağ bacağından yaraladı. Daha sonra bahçede oturan komşularını da hedef alam damat, etrafa 14 el ateş açtı. Kendi isteğiyle Kırıkkale Cumhuriyet Karakoluna gidip teslim olan Mehmet Ali Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adalet Sarayına götürüldü. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan İhsan T'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE
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