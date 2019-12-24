Erzurum Teknik Üniversitesinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü ve KOSGEB Erzurum Müdürlüğünün katkılarıyla "KOSGEB Başarı Öyküleri" adlı panel düzenlendi.



Moderatörlüğünü, KOSGEB ETSO Temsilcilik Ofisi sorumlusu Edanur İspirli'nin yaptığı ve konuşmacı olarak Ömer Faruk Töremen, Taner Bayır, Özcan Öner, Serkan Akköse, Yasemin Dilek Oktan, M. Furkan Doğan, Yunus Aslan, Pınar Atalay, Ahmet Şahin'in katıldığı panel yoğun ilgi gördü.



Panel'e Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Yetim, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Dumlu çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



KOSGEB Girişimcilik Destekleri hakkında bilgiler veren Edanur İspirli konuşmasında, "bu programın öğrenciler ve üniversite mezunları için yeni bir kariyer fırsatı olduğunu" ifade etti. KOSGEB desteklerinden faydalanan veya faydalanmakta olan farklı iş kollarındaki girişimciler tecrübelerini doğrudan öğrencilerle paylaştı.



Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, KOSGEB girişimcilerinin paylaştığı tecrübelerden sonra bir teşekkür konuşması yaptı. Öğrencilerin akademik projelerinin finansal desteklerinde bir diğer destek mekanizmasının KOSGEB olduğunu ve özellikle öğrencilerimizin ve mezunlarımızın KOSGEB'in sunduğu fırsatlardan yararlanması gerektiğini ifade etti.



Teşekkür belgesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından Program sonunda Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Anadolu Börek işletme sahibi Serkan Akköse eşliğinde öğrencilerimize börek ikram edildi. - ERZURUM