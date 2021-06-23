EURO 2020 D Grubu'nda İskoçya'yı 3-1 mağlup eden Hırvatistan bir üst tura yükseldi

EURO 2020'nin ev sahiplerinden İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hırvatlar 3-1 kazandı ve son 16 vizesini aldı.

VIDA, 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Hırvatistan, 17. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İskoçya, 42. dakikada Callum McGregor'un ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Hırvatistan, 62. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric, 77. dakikada ise Ivan Perisic'in fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu sonuçla turnuvada Çekya'dan daha çok gol atarak D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Hırvatistan, son 16 turu vizesi aldı. Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'ta görev alan Domagoj Vida, Hırvatistan formasıyla 90 dakika boyunca sahada kaldı.