EURO 2028 açılış ve final maçları belirlendi
Spor

EURO 2028 açılış ve final maçları belirlendi

EURO 2028 açılış ve final maçları belirlendi
13.11.2025 00:16  Güncelleme: 09:36
UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2028) açılış karşılaşmasının Galler'in başkenti Cardiff, final maçının ise İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacağını açıkladı.

UEFA'nın açıklamasında, 9 Haziran 2028'deki EURO 2028 açılış maçına Cardiff'te bulunan Galler Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

FİNAL WEMBLEY STADI'NDA

Yarı finallerin 4-5 Temmuz 2028, final karşılaşmasının ise 9 Temmuz 2028'de Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Ayrıca EURO 2028 elemeleri kurasının 6 Aralık 2026'da Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te çekileceği ifade edildi.

İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyeceği şampiyona, 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA

Etkinlikler, EURO 2028, Londra, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2028 açılış ve final maçları belirlendi - Son Dakika

