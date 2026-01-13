EuroLeague'de 22. Hafta Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
Spor

EuroLeague'de 22. Hafta Heyecanı Başlıyor

13.01.2026 11:41
Anadolu Efes, 15 Ocak'ta Baskonia'yı ağırlarken, Fenerbahçe Beko 16 Ocak'ta Valencia ile karşılaşacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 22. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 22. hafta maçları yarın, 15 Ocak Perşembe ve 16 Ocak Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 15 Ocak Perşembe günü İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyet ve 15 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 18. sırada girdi. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, oynadığı son 5 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko ise 16 Ocak Cuma günü İspanya'nın Valencia Basket takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 13 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. basamakta yer alıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ligdeki son maçında konuk olduğu Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a 92-81 yenildi.

Avrupa Ligi'nde 22. haftanın programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.30 Partizan (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)

15 Ocak Perşembe:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Virtus Bologna (İtalya)

20.30 Anadolu Efes-Kosner Baskonia (İspanya)

21.30 Bayern Münih (Almanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Monaco (Fransa)

16 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Valencia Basket (İspanya)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Hapoel IBI (İsrail)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya)

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Valencia, Spor, Son Dakika

