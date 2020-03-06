Euroleague'de Türk temsilcilerinden 2'de 1 - Son Dakika
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Euroleague'de Türk temsilcilerinden 2'de 1

6 saat önce

Turkish Airlines Euroleague'in 28'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Khimki'ye mağlup olurken, Anadolu Efes ise sahasında Olimpiakos'u mağlup etti.

Euroleague'de Türk temsilcilerinden 2'de 1, System.String[]
Turkish Airlines Euroleague'in 28'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Khimki'ye mağlup olurken, Anadolu Efes ise sahasında Olimpiakos'u mağlup etti.

Günün ilk maçında Rusya ekibi Khimki'ye konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadelenin ilk yarısını 41-40 geride kapattı. 2'nci yarı da istediği oyunu sergileyemeyen sarı lacivertli ekip, parkeden 82-68 mağlup ayrıldı. Rus temsilcisinde Alexey Shved kaydettiği 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko'da ise Ali Muhammed 13 sayıyla mücadele etti. Sarı lacivertli ekip, bu sonuçla 15'inci mağlubiyetini aldı. Khimki karşısında sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi 13 sayı farkla 89-76 kazanan Fenerbahçe Beko, deplasmanda 14 farkla kaybederek olası bir ikili averaj hesabında rakibinin gerisine düştü.

LARKIN'İN 40 ATTIĞI MAÇTA EFES GALİP

Günün diğer karşılaşmasında ise Anadolu Efes, Olimpiakos'u ağırladı. Lacivert beyazlı ekip, parkeden 91-79 galip ayrılarak 28'inci hafta sonunda 24'üncü galibiyetini elde etti. Anadolu Efes'te Shane Larkin kaydettiği 40 sayıyla mücadeleye damga vururken Tibor Pleiss 13, Vasilije Micic ise 12 sayıyla galibiyete katkı verdi. Olimpiakos'ta ise Octavius Ellis 14 sayıyla oynadı.


- Attı
Malcolm Thomas, Anadolu Efes, Khimki, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:22 Kaynak: DHA
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