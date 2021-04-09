Ev hanımları resim sergisi açtı - Son Dakika

Bağcılar'da hiç çizim yapmamış ev hanımları, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde aldıkları 3 aylık eğitim sonrasında eserlerini ortaya koydu. Kursiyerlerin yaptığı 38 yağlı boya tablo, açılışı yapılan fuaye salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde 24 kadın resim eğitimi alıyor. Bugüne kadar hiç çizim amaçlı eline kalem almamış olan kursiyerlere öncelikle karalama yöntemiyle çizim yapımı gösteriliyor. Çizim oturtma işleminin ardından yağlı boyaya geçiliyor. 3 ay süren zorlu derslerin sonunda kursiyerlerin yoğun emekleri sonucu ortaya çıkan çalışmalardan oluşan sergi hazırlandı.

"BAŞARININ RESMİNİ YAPTILAR"

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nin fuaye salonunda düzenlenen serginin açılışına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de katıldı. Manzara, hayvan, çiçek ve soyut çalışmalardan oluşan 38 eserin yer aldığı sergi, profesyonelleri aratmadı. Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen Kaymakam Eldivan, resimleri çok beğendiğini söyleyip kursiyerleri tebrik etti.

Eserleri inceledikten sonra sahiplerinden bilgi alan Başkan Çağırıcı ise "Kursiyerlerimizi emeklerinden dolayı kutluyorum. Tabloların hepsi birbirinden güzel. Adeta azmin ve gayretin sonundaki başarının resmini yapmışlar" dedi.

İki hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak yağlı boya sergisinde ziyaretçiler, beğendikleri resmi de satın alabilecek.