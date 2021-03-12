Ev ve kıraathaneye kaçak içki baskını - Son Dakika

Ev ve kıraathaneye kaçak içki baskını

12.03.2021 10:16
Ev ve kıraathaneye kaçak içki baskını, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine bir ev ve kıraathaneye yapılan baskında kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine bir ev ve kıraathaneye yapılan baskında kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.'nın evinde ve çalıştığı kıraathanede kaçak içki ürettiği yönünde ihbar aldı. Adreslere baskın yapan ekipler, M.A.'nın evinde yaptıkları aramada 10 litre etil alkol, 10 litre viski, 4 litre rakı, yarım litre viski aroması, yarım litre viski renklendiricisi, yarım litre sıvı anason, 8 boş viski şişesi ele geçirdi.

Kıraathaneye de baskın yapan ekipler, içeride sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle 10 kişiye kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uyguladı.

Gözaltına alınan kıraathanenin işletmecisi A.T. ile M.A. kaçak içki üretmek suçuyla adliyeye sevk edildi.


Ev ve kıraathaneye kaçak içki baskını

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ev ve kıraathaneye kaçak içki baskını - Son Dakika


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