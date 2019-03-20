Son Dakika Haberleri: Ev Yangını - Kastamonu

Ev Yangını - Kastamonu

1 saat önce

Kastamonu'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.
İsmail Bey Mahallesi Ulubey Sokak'ta Orhan ve İsmail Desdireci'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:00 Kaynak: AA

Ulubey, Kastamonu, Güncel
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