Ev Yangını - Kastamonu
1 saat önce
Kastamonu'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu
'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.
İsmail Bey Mahallesi Ulubey
Sokak'ta Orhan ve İsmail Desdireci'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Kastamonu Belediyesi İtfaiye
ekipleri tarafından yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında evin üst katı kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:00 Kaynak: AA
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