Ev yangınında 5 aylık bebek öldü, 2 yaşındaki ablası yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Baklan ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 aylık bebek hayatını kaybederken, 2 yaşındaki ablası yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Baklan ilçesi Beyelli Mahallesi'nde üç çocuklu Aytekin (33) ve Sevgi Akkış (30) çiftinin evinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Oturma odasında elektrikten çıktığı iddia edilen yangın tüm odayı sardı. Akkış çifti odada uyduğu üç çocuğundan biri olan 5 aylık İsmail Akkış ile 2 yaşındaki Eşenaz Akkış, vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Yangını fark eden 4 yaşındaki kardeşleri Beyza Akkış ise odadan çıktı. Bahçede bulunan anne Sevgi Akkış yangını fark etmesi üzerine odada kalan İsmail ve Eşenaz'ı kucaklayarak dışarı çıkardı. Çevredekiler bu sırada durumu fark etmesi ile jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Tarlada çalıştığı belirtilen baba Aytekin Akkış ise hemen olay yerine geldi. Bu sırada bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından evde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan 2 kardeş Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsmail bebek hayatını kaybetti

2 yaşındaki Eşenaz ve 5 aylık İsmail'in vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu belirtildi. 5 aylık İsmail bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaşındaki Eşenaz'ın tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili olarak soruşma başlatılırken, yangının çıkış nedenin araştırıldığı belirtildi. - DENİZLİ