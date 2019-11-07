Son Dakika Haberleri: Ev yapımı hava balonu ile kaçış hikayesi: Berlin Duvarı'nın son mağduru Winfreid Freudenberg
Son Dakika Dünya Ev yapımı hava balonu ile kaçış hikayesi: Berlin Duvarı'nın son mağduru Winfreid Freudenberg

Ev yapımı hava balonu ile kaçış hikayesi: Berlin Duvarı'nın son mağduru Winfreid Freudenberg

7 saat önce

Berlin Duvarı'nın kalıntıları bugün her ne kadar turistik bir merkez haline gelse de, ardında pek çok trajik hikaye yatıyor. 30 yıl önce duvarı aşarak Batı Almanya'ya geçmek isteyen Winfried Freudenberg ve eşi Sabine'in başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı da onlardan biri.

Ev yapımı hava balonu ile kaçış hikayesi: Berlin Duvarı'nın son mağduru Winfreid Freudenberg, System.String[]

Berlin Duvarı'nın kalıntıları bugün her ne kadar turistik bir merkez haline gelse de, ardında pek çok trajik hikaye yatıyor. 30 yıl önce duvarı aşarak Batı Almanya'ya geçmek isteyen Winfried Freudenberg ve eşi Sabine'in başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı da onlardan biri.


Mühendis Winfried, tüm risk ve tehlikeleri göze alarak ev yapımı bir hava balonu inşa eder. Birkaç ay süren hazırlığın ardından genç çift, Mart 1989'da kaçmaya karar verir. Gece yarısı Doğu Berlin'de bir bahçede balonu gaz ile doldurmaya çalışırlarken, oradan geçen biri durumu fark ederek polise ihbarda bulunur. Polisler uçmaya hazır balonu görür. Havadaki yoğun gaz kokusu sebebiyle büyük bir patlama olmasından endişe ederler ve silahlı olmalarına rağmen ateş etmeye cesaret edemezler.

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Batı Almanya, Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:28 
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