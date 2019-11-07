Ev yapımı hava balonu ile kaçış hikayesi: Berlin Duvarı'nın son mağduru Winfreid Freudenberg

Berlin Duvarı'nın kalıntıları bugün her ne kadar turistik bir merkez haline gelse de, ardında pek çok trajik hikaye yatıyor. 30 yıl önce duvarı aşarak Batı Almanya'ya geçmek isteyen Winfried Freudenberg ve eşi Sabine'in başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı da onlardan biri.



Mühendis Winfried, tüm risk ve tehlikeleri göze alarak ev yapımı bir hava balonu inşa eder. Birkaç ay süren hazırlığın ardından genç çift, Mart 1989'da kaçmaya karar verir. Gece yarısı Doğu Berlin'de bir bahçede balonu gaz ile doldurmaya çalışırlarken, oradan geçen biri durumu fark ederek polise ihbarda bulunur. Polisler uçmaya hazır balonu görür. Havadaki yoğun gaz kokusu sebebiyle büyük bir patlama olmasından endişe ederler ve silahlı olmalarına rağmen ateş etmeye cesaret edemezler.