Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde Değişiklik

16.01.2026 11:36
Hane gelir hesaplamasında daha adil düzenlemeler yapıldı, sosyal destekler hariç tutuldu.

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemelere gidildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, "Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, evde bakımdan yararlananların lehine olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Değişiklik, özellikle taşınmaz, araç ve bazı sosyal ve eğitim destek ödemelerinin hane gelir hesabına dahil edilme biçiminde sadeleştirme ve netleştirme sağlayacak.

Konutlarla ilgili düzenleme

Yeni düzenleme ile ikamet edilen konut dışında sahip olunan diğer konutlar için, konutun kirada olması halinde yalnızca elde edilen kira bedeli hane gelir hesabına dahil edilecek.

Konutun kirada olmaması durumunda ise yalnızca rayiç bedel üzerinden gelir hesaplaması yapılmaya devam edilecek.

Dükkanlar açısından da benzer bir düzenleme yapıldı. Kiraya verilen dükkanlar için artık yalnızca kira geliri dikkate alınacak.

Önceki yönetmelikte yer alan kira geliri ile rayiç bedelin birlikte hesaplanması uygulamasına da son verildi.

Dükkanın kiraya verilmemesi halinde ise rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılacak.

Depo, arsa, arazi, tarla ve benzeri taşınmazlarda yapılan değişiklikle, bu taşınmazlardan zirai, ticari veya kira geliri elde edilmemesi halinde takdir edilen rayiç bedel, gelir elde edilmesi halinde ise yalnızca elde edilen gelirlerin toplamı hane gelirine dahil edilecek.

Binek araçların gelir hesaplamasında değişiklik

Binek araçlara ilişkin gelir hesaplamasında da değişikliğe gidildi.

Önceki yönetmelikte, engelli araçları da dahil olmak üzere hanedeki tüm binek araçların kasko veya rayiç bedelinin 120'de biri gelir olarak hesaplanırken, yeni düzenleme ile hanede bir adet binek araç bulunması halinde, Özel Tüketim Vergisi mevzuatında belirlenen parasal limiti aşan kısmın 120'de biri dikkate alınacak.

Hanede birden fazla binek araç bulunması durumunda ise, rayiç veya kasko bedeli en yüksek olan araç için bu hüküm uygulanacak, diğer araçların kasko veya rayiç bedelinin 120'de biri gelir hesabına eklenecek.

Sosyal ve eğitim desteklerinde düzenleme

Sosyal ve eğitim destekleri açısından da hane lehine düzenlemeler yapıldı.

Öğrenim kredisi, doğum yardımı ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ödenen staj ücretleri artık hane gelirine dahil edilmeyecek.

Son olarak, önceki yönetmelikte yer alan "Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120'de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır." hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Yapılan değişikliklerle, evde bakım yardımına ilişkin gelir hesaplamalarının daha adil, sade ve uygulamada birlik sağlayacak şekilde düzenlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

