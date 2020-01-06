Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu (2) - Son Dakika

KİMLİĞİ OTOPSİDE BELLİ OLDU

Kütahya'da, polisin kapıyı çilingire açtırarak, girdiği evde belden yukarısı yanmış olarak bulunan erkek cesedinin, yapılan otopsi sonucu Süleyman Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Bir süre önce boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Süleyman Özdemir ile evinde cesedi bulunan Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.