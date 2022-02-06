Evde çıkan yangında mahsur kalan felçli kadın kurtarıldı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde,tek katlı evde çıkan yangında mahsur kalan felçli bir kadın kurtarıldı.

Yangın, bugün saat 19.15 sıralarında Derbent Mahallesi Mehtap Sokak'ta bulunan Sedat ve Hüseyin Dönmez'e ait tek katlı müstakil evde çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında evde mahsur kalan ve felçli olduğu öğrenilen Fadime Dönmez kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, Fadime Dönmez ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fadime Dönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfayi ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı.