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YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

13.11.2021 12:04

BARTIN'da, sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangında yatalak hasta Naciye Kök (88) yaşamını yitirirken, 6 kişi ise dumandan etkilendi.

BARTIN'da, sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangında yatalak hasta Naciye Kök (88) yaşamını yitirirken, 6 kişi ise dumandan etkilendi.

Saat 03.30 sıralarında Bartın Kutlubeydemirci Köyünde, Kastamonu İnebolu'dan hurdacılık yapmak için gelen ailenin kirada oturduğu tek katlı evde sobadan çıkan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden İlyas Küçükdurna, evde bulunanları dışarıya çıkardı. Yatalak hasta olan Naciye Kök ise evde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen Satı Kucık (50), Emel Kaplan (41), Hakan Kucık (28), Mustafa Kaplan (7), Kadir Kaplan (4) ve İlyas Küçükdurna (46) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Evde mahsur kalan Naciye Kök ise hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Naciye Kök'ün cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN HASTA KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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