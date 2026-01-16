Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evde eğitim alan öğrenciye karne sevinci yaşatıldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve beraberindeki görevlilerle birlikte evde eğitim alan öğrenci Çağrı Eymen Taşçı ve ailesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen programda, öğrenciye karnesi ve başarı belgeleri takdim edildi. Evde eğitim sürecinin önemine dikkat çekilen buluşmada, öğrencinin eğitimine verilen destek ve aile iş birliğinin eğitimdeki rolü vurgulandı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Evde eğitim alan öğrencilerimizin de eğitim süreçlerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim için çok kıymetli. Çağrı Eymen'in gösterdiği azim hepimiz için örnek. Eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Program, öğrenci ve ailesiyle yapılan sohbetin ardından sona erdi. - BİLECİK