Evde kaçak içki imalatına Jandarma 'dur" dedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evde kaçak içki imalatına Jandarma 'dur' dedi - Son Dakika

Evde kaçak içki imalatına Jandarma 'dur" dedi

6 saat önce

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 355 litre kaçak içki ele geçirildi.

Evde kaçak içki imalatına Jandarma 'dur

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 355 litre kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri merkeze bağlı Eskiköy Hacivat mahallesinde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirledikleri adrese operasyon düzenleyen jandarma ekiplere ev ve eklentilerinde 3 bin 300 litre şarap, 55 litre kaçak rakı 20 kilo anason, 1 adet distilasyon sistemi ele geçirildi.


Ele geçirilen kaçak içkilere el konurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Jandarma, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:36 Kaynak: İHA
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