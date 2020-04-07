Evde kapalı kalmak, ilişkilerimizi nasıl etkiliyor?

7/24 aynı evde olan çiftler ilişkilerini korumak için ne yapmalı?



İç içe olduğumuz şu günler, belki de ilişkiye dair sorunlarla yüzleşmek için vesile olabilir. Bu süreçte yaşanacak içe çekilmelere, sessizliklere de izin vermeliyiz. Hem kendimizin hem de ötekinin bireysel alanına saygı şu günleri daha kolay atlatmamızı sağlayabilir. (Klinik Psikolog-Psikoterapist Tuğçe Isıyel, 29 Mart 2020, Hürriyet Pazar)



İlişkiye yeni başlayanlar ve ayrı evde olanlara ne önerirsiniz?



Fiziksel mesafe bazen ruhsal anlamda daha da yakınlaşmayı sağlar. Bu süreçte eylemsellik azaldığı için kişi hem kendi hem de ötekinin duygularına daha fazla temas edebilir. Bu da ilişkiyi daha derinlikli kılar. Ayrıca yokluğunda bir kişiyi zihninizde nasıl taşıdığınız, ilişkinin sıkıntılı zamanları için birer aşı işlevi de görebilir. Krizin nasıl yönetileceği, ilişkiye dair önemli ipuçları sağlar. Belki ilişki daha da güçlenebilir, belki de yol yakınken ayrılmak gerekir. (Klinik Psikolog-Psikoterapist Tuğçe Isıyel, 29 Mart 2020, Hürriyet Pazar)



Cinsellik yaşanabilir mi?



Columbia Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Jessica Justman, partnerlerden birinde COVID-19 varsa, kesinlikle yakınlaşılmaması gerektiğini söylüyor.



Harvard Tıp Fakültesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü'nden Dr. Julia Marcus "Sizde veya partnerinizde herhangi bir belirti yoksa, bir virüs taşıyıcısıyla temas etmediğinize eminseniz ve evden çıkmayıp sosyal izolasyon kuralına harfiyen uyduysanız, seks yapabilirsiniz" diyor. (25 Mart 2020, Guardian)



Psikolojimizi nasıl güçlü tutarız?



Korku ve kaygı hissetmemiz çok doğal. Ancak korku, fobi oluyorsa önlem almak gerek. Yapılacak ilk şey korkuyu aile içinde paylaşmak. Gelişmeleri Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi doğru kaynaklardan takip etmek gerekiyor. Şu kavram çok önemli: Artık bir başkasına karşı da sorumluyuz! (Psikiyatr Prof. Dr. A. Tamer Aker, 22 Mart 2020, Hürriyet Pazar)



Karantinadaki kişilere nasıl yaklaşmalıyız?



Her bireyin karantina deneyimine vereceği tepki farklı olacağı için tektip yaklaşım uygun olmaz. Yaşını ve durumunu göz önünde bulundurarak yaklaşmakta fayda var. İnce jestler çok yararlı olabilir. Komik yazılar, fotoğraflar paylaşabilirsiniz. Yanında ve ulaşılabilir olduğunuzu ona hissettirmeniz de önemli. (Klinik Psikolog, Çift Terapisti Eda Arduman)



Rahatlamak için yaşanan bu durumun geçici olduğunu kendinize sık sık hatırlatın. İçinizdeki umut duygusunu mutlaka koruyun ve olumlu düşünmeyi sürdürün.



Hayatını kaybeden yakınlarımızla vedalaşamadan ayrılmayı nasıl atlatabiliriz?



Birey, kayıp ve beraberinde gelen boşluk duygusuna izin vererek, kaybedilen insana iç aleminde bir yer açabilir. Yas sürecinde takılı kalmamanın en gerçekçi yolu budur. Yas süreci doğrusal olarak ilerlemeyip döngüsel bir niteliğe sahip olabilir. Bu süreçte, paylaşmanın ve konuşmanın yararı büyüktür. Buna ek olarak, yası ve yitirilen insanı anma faaliyetlerinde bulunmak bazen iyi sonuç verebilir.



(Klinik Psikolog, Çift Terapisti Eda Arduman)