Evde Suriyeli Kadının Cesedinin Ardından Annesinin de Cesedi Bulundu (3)
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ÜZERİNDEN 12 BİN 400 LİRA ÇIKTIBursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün, katil zanlısı Ali H.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:39 Kaynak: DHA
ÜZERİNDEN 12 BİN 400 LİRA ÇIKTI Bursa Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü'nün, katil zanlısı Ali H.'nin Adana
'da olabileceği yönündeki bilgi paylaşımı üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Merkez Seyhan
ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde Suriye
uyruklu kişilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Katil zanlısının üzerinde yapılan aramada 12 bin 400 lira para ve bir kadın alyansı buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin Bursa'ya gönderileceği öğrenildi.
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