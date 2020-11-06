Evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı

06.11.2020 11:37
Evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı, System.String[]

ADIYAMAN'da, girdiği evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN'da, girdiği evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen hafta pazar günü Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ayşe Hatip'e ait eve, kimsenin olmadığı sırada giren şüpheli, içerisinde 4 bin 500 lira para bulunan çantayı alarak, kaçtı. Eve gelen Ayşe Hatip, çantasını bulamayınca, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, evin yakınındaki boş arazide Hatip'e ait çantayı buldu. Polis, çanta ile evdeki parmak izlerini inceledi. Yapılan incelemenin ardından, şüphelinin M.Y. olduğu belirlendi. M.Y., adresine düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı
Evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı
Evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı

Suriye, Pazar, Polis, Mara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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