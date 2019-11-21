Son Dakika Haberleri: Evden çelik kasa çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Evden çelik kasa çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Evden çelik kasa çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bağcılar'da bir evden içinde döviz ve altın bulunan çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Evden çelik kasa çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bağcılar'da bir evden içinde döviz ve altın bulunan çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Ekim'de Demirkapı Mahallesi'nde ikamet eden O.A'nın evinde bulunan ve içinde 25 bin 500 avro, 5 bin dolar, Cumhuriyet altını, 5 çeyrek altın, 7 yüzük, köstekli saat, pasaport ve değerli tespihlerin bulunduğu çelik kasanın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi. Araç plakası üzerinden çalışmasını yürüten polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, Bağcılar'da düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Sinan P'nin (19) 10 suçtan, Enes M'nin (25) 7 suçtan ve Yaşar E'nin (20) ise 9 suçtan kaydı olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin olay yerine araçla gelmesi görülüyor.

Hırsızlık Büro Amirliği, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 20:18:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evden çelik kasa çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]