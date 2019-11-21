Evden çelik kasa çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da bir evden içinde döviz ve altın bulunan çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Ekim'de Demirkapı Mahallesi'nde ikamet eden O.A'nın evinde bulunan ve içinde 25 bin 500 avro, 5 bin dolar, Cumhuriyet altını, 5 çeyrek altın, 7 yüzük, köstekli saat, pasaport ve değerli tespihlerin bulunduğu çelik kasanın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi. Araç plakası üzerinden çalışmasını yürüten polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, Bağcılar'da düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Sinan P'nin (19) 10 suçtan, Enes M'nin (25) 7 suçtan ve Yaşar E'nin (20) ise 9 suçtan kaydı olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin olay yerine araçla gelmesi görülüyor.