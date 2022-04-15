"Evden Eve İyilik" projesinde 500'üncü bağış tamamlandı - Son Dakika
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"Evden Eve İyilik" projesinde 500'üncü bağış tamamlandı

15.04.2022 17:38
"Evden Eve İyilik" projesinde 500'üncü bağış tamamlandı

Tuzla Belediyesince ramazanda başlatılan "Evden Eve İyilik" projesi kapsamında 500'üncü bağış yerine ulaştırıldı.

Tuzla Belediyesince ramazanda başlatılan "Evden Eve İyilik" projesi kapsamında 500'üncü bağış yerine ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın destekleriyle ilçe sınırları içerisinde hayata geçirilen "Evden Eve İyilik" hareketi kapsamında ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere destek veriliyor.

Proje kapsamında, ilçede oturan vatandaşlar evdeneveiyilik.com internet sitesi üzerinden ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi, mobilya, elektronik eşya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak bağışı yapabiliyor.

Bağışlar, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi komşuların evlerine teslim ediliyor.

Bu kapsamda 500'üncü yeni ürün bağışı alınarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Evlerinde ikinci el ihtiyaç fazlasını bağışlayan vatandaş sayısı ise 200'e yaklaştı.

800'ün üzerinde ihtiyaç sahibi ise ihtiyaç formunu doldurarak bağışçılarını beklemeye devam ediyor.

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Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Evden Eve İyilik' projesinde 500'üncü bağış tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Evden Eve İyilik" projesinde 500'üncü bağış tamamlandı - Son Dakika
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