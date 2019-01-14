Son Dakika Haberleri: Eve Giren Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

Eve Giren Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

5 dakika önce

KONYA'da bir eve hırsızlık için giren Osman S. ve Hakan Ç. ile dışarıda gözcülük yapan Raziye Ç., polis tarafından suçüstü yakalandı.

Eve Giren Hırsızlar Suçüstü Yakalandı, System.String[]
KONYA'da bir eve hırsızlık için giren Osman S. ve Hakan Ç. ile dışarıda gözcülük yapan Raziye Ç., polis tarafından suçüstü yakalandı.

Osman S. ve Hakan Ç. dün gece Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Yeşil Bayır Caddesi'ndeki bir eve, kapısını zorla açıp girdi. Raziye Ç. de ikiliye dışarıda gözcülük yapmaya başladı. Eve hırsız girdiğini fark eden çevre sakinleri, durumu başka bir yerde olan ev sahibi ile polise bildirdi. Adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Osman S. ve Hakan Ç. ile Raziye Ç.'yi hırsızlığı gerçekleştiremeden suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin poliste daha önceden de hırsızlık kaydı olduğu belirlendi. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:55 Kaynak: DHA

Selçuklu, Konya, Polis, Güncel
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