Everton ile Leicester City, Premier Lig'de 32. hafta maçında kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor...
Everton 2-0 Leicester City
Goller: 10' Richarlison, 16' Sigurdsson
İLK 11'LER
Everton: Pickford, Holgate, Keane, Coleman, Digne, Andre Gomes, Sigurdsson, Iwobi, Gordon, Richarlison, Calvert-Lewin
Leicester City: Schmeichel, Justin, Evans, Çağlar, Chilwell, Ndidi, Albrighton, Tielemans, Praet, Barnes, Vardy
Everton Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal Norwich maçı bu akşam 20: 00'da başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.