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Evi alevler sardı, evde yaşayanlar 'çek çek' diye bilinen arabalarını kurtarma telaşına düştü - Son Dakika

Evi alevler sardı, evde yaşayanlar 'çek çek' diye bilinen arabalarını kurtarma telaşına düştü

21.01.2022 21:51

Evi alevler sardı, evde yaşayanlar 'çek çek' diye bilinen arabalarını kurtarma telaşına düştü Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı müstakil ev alevlere teslim oldu Atık madde toplayan yabancı uyruklu şahsılar, 'çek çek' diye bilinen arabalarını kurtarma telaşına düştü Yangında ev kullanılamaz...

Evi alevler sardı, evde yaşayanlar 'çek çek' diye bilinen arabalarını kurtarma telaşına düştü

Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı müstakil ev alevlere teslim oldu

Atık madde toplayan yabancı uyruklu şahsılar, 'çek çek' diye bilinen arabalarını kurtarma telaşına düştü

Yangında ev kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'da yabancı uyruklu şahısların barındığı ve atık madde biriktirdiği müstakil evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Şahısların çek çek tabir edilen atık yüklü arabalarını kurtarma çabaları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol kenarındaki boşluk arazide bulunan müstakil evlerden birinde çıktı. Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı ve atık madde topladığı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Şahıslar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler yapının ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Çok sayıda yabancı uyruklu şahıs yangını uzaktan endişeli gözlerle izledi. Bazı şahıslar ise evin yakınındaki 'çek çek' diye tabir edilen arabalarındaki atık maddeleri kurtarma telaşına düştü. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonucu tamamen söndürdü. Bölgede çok sayıda atık madde toplayıcısı olduğu ve oluşan kirlilik çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Evi alevler sardı, evde yaşayanlar 'çek çek' diye bilinen arabalarını kurtarma telaşına düştü
Evi alevler sardı, evde yaşayanlar 'çek çek' diye bilinen arabalarını kurtarma telaşına düştü
Evi alevler sardı, evde yaşayanlar 'çek çek' diye bilinen arabalarını kurtarma telaşına düştü

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Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evi alevler sardı, evde yaşayanlar 'çek çek' diye bilinen arabalarını kurtarma telaşına düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evi alevler sardı, evde yaşayanlar 'çek çek' diye bilinen arabalarını kurtarma telaşına düştü - Son Dakika
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