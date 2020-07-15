Evin ayakkabılığına giren zehirli yılanı itfaiye ekipleri yakaladı - Son Dakika

Evin ayakkabılığına giren zehirli yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin ayakkabılığına giren yılan itfaiye ekipleri yakalayarak doğaya saldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin ayakkabılığına giren yılan itfaiye ekipleri yakalayarak doğaya saldı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Ergenekon Mahallesi Hüdavendigar Sokak'ta meydana geldi. Meltem İlkgün'e ait müstakil evin ayakkabılığına giren yaklaşık 50 santimetrelik yılanı fark eden aile, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, yılanı saklandığı yerden çıkarttı. Bodur engerek cinsi zihir olduğu öğrenilen yılan, itfaiye ekipleri tarafından kırsal bölgeye götürerek doğaya salındı.

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Ergenekon Mahallesi, Turgutlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evin ayakkabılığına giren zehirli yılanı itfaiye ekipleri yakaladı - Son Dakika
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