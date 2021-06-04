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Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü - Son Dakika

Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

04.06.2021 22:07
Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kömür yüklü TIR'ın kontrolden çıkıp, bir evin depo duvarına çarptıktan sonra devrildiği kazada sürücü Doğan Zincirkıran (32), hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kömür yüklü TIR'ın kontrolden çıkıp, bir evin depo duvarına çarptıktan sonra devrildiği kazada sürücü Doğan Zincirkıran (32), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara- Hayrabolu karayolunun Karacagür Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Maden ocağından yüklediği yaklaşık 30 ton kömürle yola çıkan Doğan Zincirkıran yönetimindeki 39 TM 260 plakalı TIR, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir evin kullanılmayan depo duvarına çarparak yan yattı. Yaklaşık 80 metre sürüklenen TIR'ın dorsesindeki kömürler yola saçılırken, sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zincirkıran, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zincirkıran'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karacagür Mahalle Muhtarı Ethem Öner, gürültüyü duyunca olay yerine koştuklarını belirterek, "Durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdik. TIR virajı alamayıp önce eve çarptı. Ardından evin önünde park halindeki motosikleti altına alıp sürüklerken dorsedeki kömürler yola saçıldı. Sürücünün durumunu ağır gördük. Zaten hemen olayı ambulans ve jandarma ekiplerine bildirdik" dedi.

Virajlı yolda kazaların olduğunu söyleyen Mustafa  Kunduz ise "Yetkililer buradaki bu keskin viraja acilen bir şeyler yapması lazım. Yakında olan 3 veya 4'üncü kaza bu. Bu yola uyarı levhası uyarı ışığı şart" diye konuştu.


Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

Jandarma, Malkara, Kömür, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evin depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü - Son Dakika


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