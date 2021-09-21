Evin içerisinde jeneratör çalıştıran çift zehirlendi - Son Dakika

Evin içerisinde jeneratör çalıştıran çift zehirlendi

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Güzeloğlu köyünde, borcunu ödemedikleri için elektrikleri kesilen S.G.(28) ve eşi B.G.(20), evin içinde çalıştırdıkları jeneratörün egzozundan sızan gazdan zehirlendi.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Güzeloğlu köyünde, borcunu ödemedikleri için elektrikleri kesilen S.G.(28) ve eşi B.G.(20), evin içinde çalıştırdıkları jeneratörün egzozundan sızan gazdan zehirlendi. Çift tedavi altına alındı. Olay, gece saatlerinde Çaycuma'ya bağlı Güzeloğlu köyünde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi S.G. ve eşi B.G.'nin elektrikleri, borçları yüzünden kesildi. Elektriksiz kalan çift, evin içinde jeneratör çalıştırarak ihtiyacını karşılamaya çalıştı. Çift bir süre sonra jeneratörün egzoz gazından zehirlendi. B.G.'nin aramasıyla eve giden sağlık ekipleri, çifte müdahalede bulundu. S.G ve B.G., ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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