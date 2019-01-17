Son Dakika Haberleri: Evinde 1 Kilo 850 Gram Esrarla Yakalandı

Evinde 1 Kilo 850 Gram Esrarla Yakalandı

1 saat önce

Samsun'da evinde 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçen bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evinde 1 Kilo 850 Gram Esrarla Yakalandı, System.String[]
Samsun'da evinde 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçen bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Karamanköyü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar sırasında K.A. adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. K.A.'nın evine baskın düzenleyen narkotik polisi 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

Narkotik, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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