Son Dakika Haberleri: Evinde Av Tüfeği ile Öldürülmüş Bulundu

Evinde Av Tüfeği ile Öldürülmüş Bulundu

45 dakika önce

KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde Tahir Kaya (85), yalnız yaşadığı evinde av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Evinde Av Tüfeği ile Öldürülmüş Bulundu, System.String[]
KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde  Tahir Kaya (85), yalnız yaşadığı evinde av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İlçeye bağlı Yemişli Köyü'nde Tahir Kaya, yalnız yaşadığı evinde komşuları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın, öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinde Kaya'nın, sırtından av tüfeği ile ateş edilerek öldürüldüğü saptandı. Tahir Kaya'nın cenazesi, evde yapılan incelemeden sonra Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:04 Kaynak: DHA

Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel
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