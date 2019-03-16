Evinde Av Tüfeği ile Öldürülmüş Bulundu
45 dakika önce
KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde Tahir Kaya (85), yalnız yaşadığı evinde av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.
KASTAMONU'nun Çatalzeytin
ilçesinde Tahir Kaya
(85), yalnız yaşadığı evinde av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.
İlçeye bağlı Yemişli
Köyü'nde Tahir Kaya, yalnız yaşadığı evinde komşuları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın, öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinde Kaya'nın, sırtından av tüfeği ile ateş edilerek öldürüldüğü saptandı. Tahir Kaya'nın cenazesi, evde yapılan incelemeden sonra Çatalzeytin Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kastamonu
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:04 Kaynak: DHA
37 Yaşındaki Cani, Ortaklıktan Çıkmak İsteyen Amcasını Çamurla Boğarak Öldürmüş
Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti
Amcasını Çamurla Boğarak Öldürdüğü İddiası
Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu