Üye Girişi
Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! - Son Dakika

Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!

19.11.2021 15:18
Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!

Samsun'da 44 yaşındaki Songül Değirmenci evinde ölü bulunmuştu. Değirmenci'nin ölümünü araştıran ekipler, cinayet günü çalıştığı eğlence mekanından çıkıp evine giden kadının gönül ilişkisi yaşadığı Nami I. tarafından takip edildiğini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan 3 çocuk babası Nami I., Değirmenci'yi boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak'ta oturan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'yi dün öğle sonu telefonla arayarak ulaşamayan çalıştığı iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Kadının oturduğu eve gelen polis ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla 2 kattaki daireye girdiğinde 44 yaşındaki Songül Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Evinde ölü bulunan katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evine kadar takip edip, cinayeti işlemiş

EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞI KADINI TAKİP ETMİŞ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saat 01.00 sıralarında çalıştığı eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gelen Songül Değirmenci'nin peşinden içeri giren bir şahsı tespit etti.

Evinde ölü bulunan katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evine kadar takip edip, cinayeti işlemiş

CİNAYETİ İTİRAT ETTİ

Yapılan çalışmalar sonucunda 01.20'de evden çıkan şüpheli şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Nami I.'yı (57) Kolay yolunda çalıştığı iş yeri olan SASKİ'de gözaltına aldı. İddiaya göre, gözaltına alınan şahıs, gönül ilişkisi yaşadığı 44 yaşındaki kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Nami I., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. 2 ay önce 20 yıllık eşinden boşanan 3 çocuk babası katil zanlısı Nami I.'nın, bir süre önce birahanede tanıştığı Songül Değirmenci ile gönül ilişkisi yaşadığı öğrenildi.

Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!

Hisarcık, Samsun, Polis, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zidane, güle oynaya Messi'nin yanına gitti 15:09 Zidane, güle oynaya Messi'nin yanına gitti İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı 14:45 İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 10:43 Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak

Son Dakika Haberleri
15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
15:08 Zidane, güle oynaya Messi'nin yanına gitti
15:08 Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum
15:00 2 kişinin can verdiği tüp patlaması kameralara işte böyle yansıdı
14:58 Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri açıklandı: Haluk Levent ilk sırada
14:50 36 kişiye mezar olan "Rıza Bey Apartmanı" davasında kavga çıktı!
14:44 İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı
14:39 Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı
14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor
14:34 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki gelişmeler
Ayı saldırısı sonrası konuşan çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan Ayı saldırısı sonrası konuşan çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan         
15:21
Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum         
15:08
Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı         
14:39
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler         
10:54
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 15:26:08. #1.12#
SON DAKİKA: Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement