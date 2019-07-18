Son Dakika Haberleri: Evinde çıkan yangında öldü
Son Dakika Güncel Haber

Evinde çıkan yangında öldü

1 saat önce

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde Kazım Uzan (70), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Evinde çıkan yangında öldü, System.String[]
BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde Kazım Uzan (70), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
İvrindi ilçe merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki Gökçeyazı Mahallesi'nde Kazım Uzan'a ait evde saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, yandaki 3 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir merkez ve İvrindi'den itfaiye ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracı ve 20 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler evlerde yaptığı incelemede, Kazım Uzan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Uzan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.


- Balıkesir
Balıkesir, İtfaiye, İvrindi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu Japonya'daki animasyon stüdyosunda çıkan yangında 12 kişi öldü 3 yaşındaki çocuğunu eve kilitleyip çarşıya giden vicdansız anne, "Elbise almaya gittik" dedi Ahmet Davutoğlu: Başka yol kalmazsa parti kurulur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:39:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde çıkan yangında öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]