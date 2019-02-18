Son Dakika Haberleri: Evinde Ölü Bulunan Polis Memuru Son Yolculuğa Uğurlandı

Evinde Ölü Bulunan Polis Memuru Son Yolculuğa Uğurlandı

1 saat önce

Sakarya'da evinde ölü bulunan polis memuru, son yolculuğa uğurlandı.

Evinde Ölü Bulunan Polis Memuru Son Yolculuğa Uğurlandı, System.String[]
Sakarya'da evinde ölü bulunan polis memuru, son yolculuğa uğurlandı.

Adapazarı ilçesindeki evinde dün ölü bulunan polis memuru Taşkın İskender'in (45) Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi, Karasu ilçesi Kuyumcullu Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'ne getirildi.

Polis memurunun aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

İskender'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mesai arkadaşları tarafından omuzlara alınarak taşındığı mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, polis memurunun yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Taşkın İskender'in, hafta sonu görev yapması nedeniyle ailesinin Karasu'da olduğu öğrenildi.

Şeker Mahallesi 808. Sokak'ta oturan iki çocuk babası Taşkın İskender'den dün haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Söğütlü Emniyet Amirliği'nde görevli polis memurunun yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:57 Kaynak: AA

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