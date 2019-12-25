Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, S.C.'nin Akçaköy'deki evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Ekipler, narkotik köpeği "Mola"nın da kullanıldığı operasyonda, evde yaptıkları aramalarda çuval içine gizlenmiş 1 kilo 660 gram esrar ile 110 gram kenevir tohumu ele geçirdi.


Gözaltına alınan S.C.'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA

Jandarma, Altıntaş, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş
Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü Halısahada 15 gün içerisinde 2 ölüm! Bu kez Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti İYİ Parti'li isme 24 saat içinde 2 silahlı saldırı!

Son Dakika Haberleri
23:50 "Rus ordusu, muhalif aktivist Ruslan Shaveddinov'u zorla askere aldı" - Son Dakika Haber
23:50 Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
23:46 Tunceli'den 2 bin 119 öğrenci uçakla Türkiyeyi gezdi - Son Dakika Haber
23:41 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun mitinginde roket saldırısı korkusu - Son Dakika Haber
23:35 Mahalle bekçilerinin dikkati intiharı önledi - Son Dakika Haber
23:19 Canlı yayında Özlem Gürses ile Mehmet Metiner arasında 'işbirlikçi' tartışması: Aynen iade ediyorum - Son Dakika Haber
22:54 Netanyahu ilk kez anlattı: Putin 'sen olmasaydın İsrail'le savaşa girebilirdik' dedi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:58:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]