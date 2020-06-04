Evinde yaban hayvanlarının postları bulunan kişiye 84 bin 518 lira ceza uygulandı - KASTAMONU - Son Dakika

Evinde yaban hayvanlarının postları bulunan kişiye 84 bin 518 lira ceza uygulandı - KASTAMONU

Kastamonu'da evinde yaban hayvanlarına ait postlar, boynuz ve kemikler bulunan kişiye 84 bin 518 lira idari para cezası verildi.

Kastamonu'da evinde yaban hayvanlarına ait postlar, boynuz ve kemikler bulunan kişiye 84 bin 518 lira idari para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Şube Müdürlüğüne il merkezindeki bir evde çok sayıda yaban hayvanına ait parçanın yer aldığı ihbarı geldi.

Jandarma, polis ve DKMP ekipleri, savcılıktan alınan arama izninin ardından Ç.K'nın Kastamonu merkezdeki ikametinde ve babasının yaşadığı evde arama yaptı.

Evlerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 90 tabanca fişeği, 8 G-3 piyade tüfeği mermisi, 10 mavzer mermisi, 14 çeşitli ebatlarda bıçak, 50 kilogram ağırlığında eski eser niteliğinde küp ile çok sayıda yaban hayvanına ait parça ele geçirildi.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ç.K. ile ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

Üzücü bir olay olduğunu ifade eden Başyiğit, "Bu kişinin evinde yapılan aramada, bir boz ayı kafatası ve postu, 2 kurda ait post, 1 kızıl geyiğe ait çift boynuz, 6 karacaya ait kafatası ve kemikler, 4 kekliğe ait et parçası ele geçirildi." dedi.

İdari olarak gerekli cezai işlemin uygulandığını belirten Başyiğit, "Bunlarla ilgili Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet kapsamında koruma altındaki yaban hayvanların avlanması ve yasaklanan avlaklarda avlanma fiilinden 84 bin 518 lira idari para cezası uygulandı. Elindeki parçalara el konuldu." diye konuştu.

Evinde yaban hayvanlarının postları bulunan kişiye 84 bin 518 lira ceza uygulandı - KASTAMONU

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:42 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evinde yaban hayvanlarının postları bulunan kişiye 84 bin 518 lira ceza uygulandı - KASTAMONU - Son Dakika

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