Evinin banyosunda kendini astı - Son Dakika

Evinin banyosunda kendini astı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde evinin banyosuna kendini iple asan Tayfur İ. (37) hayatını kaybetti.

Olay, Sümer Mahallesi 20020 Sokak'ta bulunan bir sitenin 10. katındaki dairede meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Tayfur İ., evinin banyosuna kendisini iple astı. Tayfur İ.'yi, bugün saat 15.00 sıralarında tavana asılı olarak bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tayfur İ.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Tayfur İ.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.