Evinin ustası kadınlar sertifikalarını aldı - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Evimin ustasıyım projesi sertifika töreninde kadınlara, "Evinizin sultanıydınız şimdi evinizin ustası da oldunuz" diye seslendi.



Muratpaşa Belediyesi'nin Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu'yla birlikte hayata geçirdiği "Evimin ustasıyım" projesi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.



Kadınların İngiliz anahtarı, kargaburun, kontrol kalemi gibi aletleri tanıyıp, evlerinde elektrik ve su tesisatlarında karşılaştıkları küçük arızaları güvenli bir şekilde tamirini yapabilir hale getirmeyi amaçlayan projenin sertifika töreninde 60 kadın yer aldı. Kadınlara sertifikalarını veren Başkan Uysal, "Evinizin sultanıydınız şimdi evinizin ustası da oldunuz" dedi.



Uysal, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerini toplumun ihtiyaçlarına göre yapılandırırken Türkiye'de başka nedenlerin devreye girdiğini söyledi. Toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen eğitim sistemi nedeniyle Türkiye'nin bir yanda işsizlik yaşarken diğer yanda bazı işler içinse insan bulamadığına dikkat çeken Uysal, özellikle ustalık gerektiren alanlarda yaşanan bu çelişkinin ev kadınlarını da etkilediğini söyledi. Evlerde yaşanan sorunlar karşısında kaliteli işçilik bulmanın güçlüğünden, çıkan yüklü masraflardan bahseden Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin Evimizin Ustasıyım projesiyle kadınların bu sorunlarının üstesinden gelmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Projeye katılan kadınları kutlayan Uysal, törende projenin paydaşı Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu Başkanı Cengiz Aslan'a da bir teşekkür plaketi takdim etti.



Aslan, Başkan Uysal'a, gündelik hayatta karşılaşan sorunlara çözüm üreten bu proje dolayısıyla teşekkürlerini dile getirdi. Eğitimi başarıyla tamamlayan Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi üyesi Çiğdem Aksakal, proje sayesinde kendi evinde yaşadığı aksaklıkları çözerken ihtiyaç sahibi ailelere de yardımcı olduğunu dile getirdi. Muratpaşa Belediyesi'nin Temmuz ayında başladığı projesi belediyenin Kadın Danışma Merkezlerinde dönemler halinde gerçekleştirildi. 10 dönem olarak çılan eğitimlere 160 kadın katıldı. İş sağlığı ve işçi güvenliği eğitimlerinin ardından 8'er saatlik su ve elektrik tesisatı kurslarıyla devam eden derslerde kadınlar uygulamalı olarak çeşme ve batarya, conta, gider hortumu değiştirme, su kaçaklarının kapatılması, duş başlığı ve hortumunun değiştirilmesi ve priz, anahtar, ampul değiştirmeyi öğrendi. - ANTALYA